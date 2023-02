Warnstreiks in Düsseldorf Busse und Bahnen der Rheinbahn sollen am Dienstag nicht fahren

Am Flughafen Köln/Bonn würden die ersten Beschäftigtengruppen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Warnstreiks beginnen, teilte Verdi NRW am Freitagmorgen mit. Am Flughafen Düsseldorf starteten kurz darauf Warnstreiks. Es ist mit Verspätungen und Ausfällen bis hin zum teilweisen Erliegen des Luftverkehrs zu rechnen. Durch die Schichtdienste endeten die Warnstreiks an den beiden Airports in der Nacht von Montag auf Dienstag.