Tarifverhandlungen Verdi ruft auch am Flughafen Düsseldorf Sicherheitspersonal zum Streik auf

Neben den Flughäfen Frankfurt und Hamburg hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auch das Sicherheitspersonal am Airport in Düsseldorf für Donnerstag zu einem Streik aufgerufen. Die Beschäftigten, die in der Fluggastkontrolle, den Personen- und Warenkontrollen und in Servicebereichen tätig sind, sollen von 03.30 Uhr bis 00.00 Uhr am Freitag ihre Arbeit niederlegen. Mit den Streiks wolle Verdi den Arbeitgebern signalisieren, „dass das bisherige Angebot verbessert werden muss“, erklärte die Gewerkschaft.