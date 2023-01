Flughafen Düsseldorf Streik bei der Abfertigung – ein Drittel aller Flüge fällt aus

Die Beteiligungsquote am Warnstreik lag am Morgen nach Verdi-Angaben bei etwa 90 Prozent. „Die Beteiligung ist sehr gut, die Auswirkungen sind wie geplant“, so der Verdi-Sprecher. Aviapartner habe am Düsseldorfer Flughafen einen Marktanteil von rund 75 Prozent. Insgesamt seien normalerweise am Freitag bis zu 350 Beschäftigte im Dienst. Für 10.30 Uhr sind Aktionen vor dem NRW-Verkehrsministerium geplant.