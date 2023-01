Flughafen Düsseldorf Streik bei der Abfertigung – viele Flüge fallen aus

Bei einigen Passagieren, die an diesem Morgen von Düsseldorf fliegen wollen, ist eine gewisse Verunsicherung durchaus vorhanden. Manche fürchten, dass ihre Koffer wegen des Streiks nicht mitgenommen werden können - so wie das Ehepaar Iris und Bernd Metzner. „Wir hoffen, dass unser Gepäck mitkommt. Unser Flug geht auf jeden Fall, wurde uns gesagt. Wäre ja schlimm, wenn wir im Flieger sitzen, unsere Koffer aber nicht.“ Vor dem Check-in-Schalter der Airline Condor stehen um kurz nach halb sieben morgens viele Fluggäste an. Ein Mitarbeiter der Fluglinie stellt sich vor sie. „Der Check-in ist geöffnet. Unsere Flüge gehen raus. Auch das Gepäck geht mit“, sagt er. Ähnliches sagt eine Frau, die am Check-in das Gepäck der Passagiere annimmt, die mit Eurowings fliegen. „Wenn Sie ihr Gepäck hier aufgeben, kommt es auch mit“, sagt sie.