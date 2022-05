Wartezeiten am Düsseldorfer Airport : Zusage für mehr Sicherheitspersonal am Flughafen

Zusage für mehr Sicherheitspersonal am Flughafen

Wartezeiten am Düsseldorfer Airport

Extrem voll war es zuletzt immer wieder am Flughafen geworden. Foto: privat

Update Düsseldorf Die Bundespolizei sagt, wie der von ihr beauftragte Sicherheitsdienstleister neues Personal gewinnen kann. Zuletzt hatte es wegen Personalmangels wiederholt extrem lange Schlangen vor den Schleusen gegeben. Auch der Flughafenchef hatte Kritik geübt.

Die zum Teil extrem langen Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen am Flughafen sollen mit Hilfe zusätzlichen Personals abgemildert werden. Die Bundespolizei hat jetzt weitere Details genannt, wie der Sicherheitsdienstleister Deutscher Schutz- und Wachdienst (DSW) seine Personalprobleme in den Griff kriegen soll. Das Unternehmen könne Personal nach einwöchiger Schulung auf der Position des Einweisers oder Wannenrückführers einsetzen. Nach dieser Kurzschulung folge eine Überprüfung der Bundespolizei. Als so genannter Teilbeliehener sei dann der Einsatz möglich.