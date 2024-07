Blockade am Flughafen Köln/Bonn Klima-Aktion der Letzten Generation – das sind die Rechte der Passagiere

Ob am Ende Flughäfen oder Airlines die Kosten für Umbuchungen und eventuelle Hotelübernachtungen tragen, ist offen. In der Branche rechnet man damit, dass dies auch vor Gericht enschieden werden könne. „Wer am rechtlichen Ende die Kosten für die Umbuchungen und Reiseschäden trägt, ist aktuell noch nicht rechtlich abschließend geklärt. Airlines und Airports versuchen, den ihnen entstandenen Schaden durch Klagen gegen die beteiligten Personen erstattet zu bekommen“, erklärte der Flughafenverband ADV. Höhere Gewalt liege in diesen Fällen nicht vor – die Verursacher seien eindeutig zu benennen.