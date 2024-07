Klimaproteste am Flughafen Welche Rechte haben Reisende?

Protestaktionen von Klimaaktivisten sorgen immer wieder für Verspätungen und Flugstreichungen an Flughäfen – mitten in der Sommerferienzeit lässt das viele aufhorchen, die noch mit dem Flieger in den Urlaub wollen. Sie fragen sich: Was ist, wenn an unserem Reisetag der Airportbetrieb durch solche Proteste lahmgelegt wird?