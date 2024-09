„Unfassbar und nicht nachvollziehbar“ Scharfe Kritik an Verbleib von Sicherheitsfirma am Düsseldorfer Flughafen

Der alte soll auch der neue Sicherheitsdienstleister am Flughafen sein. Der Deutsche Schutz- und Wachdienst (DSW) soll über dieses Jahr hinaus Passagier-, Hand- und Reisegepäckkontrollen durchführen. Das zumindest teilt Verdi mit, zudem liegt unserer Redaktion ein Schreiben der Piepenbrock-Tochter an die Mitarbeiter vor, in dem vom Zuschlag berichtet und für den Arbeitseinsatz gedankt wird.