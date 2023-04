Sommerflugplan 2023 Darum gibt es nur wenige interkontinentale Flüge ab Düsseldorf

170.000 Passagiere und 1200 Starts und Landungen gab es am ersten Osterferienwochenende am Flughafen Düsseldorf. Von den massiven Problemen mit chaotischen Zuständen und langen Warteschlangen insbesondere beim Check-In, die es im vergangenen Jahr gegeben hatte, ist am Flughafen kaum noch etwas zu spüren.