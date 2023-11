Air-Baltic-Maschine aus Zürich Vier vergebliche Versuche, in Düsseldorf zu landen

Wie in der App „Plane Finder“ zu sehen ist, startete der Flug LX1018 in Zürich um 11.41 Uhr. Um 12.43 Uhr wollte die Crew dann in Lohausen landen, musste den Versuch jedoch wegen des Sturms abbrechen. Der Airbus A220-300 drehte dann eine Runde über Essen und setzte um 12.52 Uhr zu einem weiteren Versuch an, der ebenfalls misslang. Die Maschine drehte ab, flog über Duisburg bis nach Recklinghausen, drehte dort zwei Runden über Herne und Gelsenkirchen und flog dann über Essen erneut in Richtung Düsseldorfer Flughafen.