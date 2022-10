Verspätungen und Ausfälle : Diese Flüge fallen am Flughafen Düsseldorf aus

Foto: dpa/Henning Kaiser 30 Bilder Chaos am Düsseldorfer Flughafen - ein Rückblick auf die letzten Jahre

Update Düsseldorf Am Flughafen Düsseldorf kommt es in Stoßzeiten immer wieder zu Verzögerungen am Check-in und an den Sicherheitskontrolle. Es kommt zu Flugausfällen und Verspätungen. Welche Flüge aktuell betroffen sind, zeigt unser Überblick.

Kostenpflichtiger Inhalt Am Düsseldorfer Flughafen kommt es immer wieder zu extremen Verzögerungen, vor allem in den Ferien. Passagiere warteten Stunden an der Sicherheitskontrolle, Flüge verspäteten sich oder fielen ganz aus. Dabei kam es teils zu tumultartigen Szenen, die Bundespolizei musste einschreiten.

Grund für die chaotischen Zustände ist der akute Personalmangel bei den Fluggesellschaften – und viele Krankmeldungen. Wie ist die aktuelle Situation am Flughafen Düsseldorf? Welche Flüge haben massive Verspätungen, welche wurden gestrichen? Ein Überblick: (Stand 08.10.2022, 10.30 Uhr)

Gestrichene Abflüge in Düsseldorf

Düsseldorf - Amsterdam/Niederlande (KL 1856)



Gestrichene Ankünfte in Düsseldorf

Amsterdam/Niederlande - Düsseldorf (KL 1855)



Verspätete Abflüge in Düsseldorf

Düsseldorf - Athen/Griechenland (DE 1018)

Düsseldorf - Manchester/Großbritannien (EW 9340)

Düsseldorf - Prag/Tschechien (EW 9772)

Düsseldorf - Valencia/Spanien (EW 9538)

Düsseldorf - Zonguldak/Türkei (XQ 1329)

Düsseldorf - Krakau/Polen (EW 9732)

Düsseldorf - Ibiza/Spanien (EW 9540)

Düsseldorf - München/Deutschland (EW 9088)

Verspätete Ankünfte in Düsseldorf

Izmir/Türkei - Düsseldorf (XQ 988)

Prag/Tschechien - Düsseldorf (EW 9773)

Manchester/Großbritannien - Düsseldorf (EW 9341)

Nizza/Frankreich - Düsseldorf (EW 9423)

Valencia/Spanien - Düsseldorf (EW 9539)

Krakau/Polen - Düsseldorf (EW 9733)

München/Deutschland - Düsseldorf (EW 9089)

(chal/bsch/boot/kag/top)