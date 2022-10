Verspätungen und Ausfälle : Eurowings-Streik – zahlreiche Flüge am Düsseldorfer Flughafen schon gestrichen

Eurowings-Streik – zahlreiche Flüge am Düsseldorfer Flughafen schon gestrichen

Update Düsseldorf Die Piloten von Eurowings streiken wieder. Noch bis einschließlich Mittwoch werden die Piloten ihre Arbeit niederlegen. Es kommt zu Flugausfällen und Verspätungen. Welche Flüge aktuell betroffen sind, zeigt unser Überblick.

Die Piloten von Eurowings streiken wieder. Von Montag 0 Uhr bis einschließlich Mittwoch werden die Piloten ihre Arbeit niederlegen.Kostenpflichtiger Inhalt Am Düsseldorfer Flughafen kommt es immer wieder zu extremen Verzögerungen, vor allem in den Ferien. Passagiere warteten Stunden an der Sicherheitskontrolle, Flüge verspäteten sich oder fielen ganz aus. Dabei kam es teils zu tumultartigen Szenen, die Bundespolizei musste einschreiten.