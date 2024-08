Sommerferien in NRW Diese Flüge fallen in Düsseldorf und Köln/Bonn aus oder sind verspätet

Update | Düsseldorf · Es sind Sommerferien in NRW. Viele Urlauber zieht es in die Ferne. Doch fällt mein Flug aus oder ist er verspätet? So ist die Lage an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn in NRW.

15.08.2024 , 17:53 Uhr

Für viele Sommerferien-Urlauber heißt es aktuell: Sommer, Sonne, Strand. Doch um dahin zu gelangen, ist die Nutzung des Flugzeugs unabdingbar. Immer wieder kommt es jedoch zu Verspätungen und Ausfällen. Wir geben eine Übersicht: Wie ist die aktuelle Situation am Airport Düsseldorf sowie Köln/Bonn? Welche Flüge haben massive Verspätungen, welche wurden gestrichen? Ein Überblick: (Stand: 15.08.2024, 17.44 Uhr. Verspätungen ab 60 Minuten in Düsseldorf, Verspätungen in Köln laut Website.) Gestrichene Abflüge in Düsseldorf (15.08) Düsseldorf - Catania/Italien (EW 9814)

Düsseldorf - München/Deutschland (LH 2007)

Düsseldorf - München/Deutschland (LH 2035)

Düsseldorf - Pristina/Kosovo (JTK 2412) Gestrichene Ankünfte in Düsseldorf (15.08) Lyon/Frankreich - Düsseldorf (EW 9417)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (EW 9595)

München/Deutschland - Düsseldorf (LH 2006)

Catania/Italien - Düsseldorf (EW 9815)

Pristina/Kosovo - Düsseldorf (JTK 2411)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (EW 6001) Verspätete Abflüge in Düsseldorf (15.08) Düsseldorf - Palma De Mallorca/Spanien (EW 9578)

Düsseldorf - Istanbul/Türkei (TK 1528)

Düsseldorf - Palma De Mallorca/Spanien (EW 9590)

Düsseldorf - Palma De Mallorca/Spanien (EW 9580)

Düsseldorf - Göteborg/Schweden (EW 9224)

Düsseldorf - Wien/Österreich (EW 9756)

Düsseldorf - Palma De Mallorca/Spanien (DE 1778)

Düsseldorf - Palma De Mallorca/Spanien (EW 6002) Verspätete Ankünfte in Düsseldorf (15.08) Ankara/Türkei - Düsseldorf (XQ 794)

Dublin/Irland - Düsseldorf (EW 9395)

Mahon/Spanien - Düsseldorf (X3 2405)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (EW 9575)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (EW 9585)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (X3 2323)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (EW 9595)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (DE 1849)

Tiflis/Georgien - Düsseldorf (EW 9151)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (EW 9591)

Istanbul/Türkei - Düsseldorf (TK 1527)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (EW 9581)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (EW 9589)

Nizza/Frankreich - Düsseldorf (EW 9421)

Göteborg/Schweden - Düsseldorf (EW 9225)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (EW 9593)

Budapest/Ungarn - Düsseldorf (EW 9785)

Heraklion/Griechenland - Düsseldorf (EW 9671)

Erbil/Irak - Düsseldorf (UD 437)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (EW 6003)

Düsseldorf/Deutschland - Düsseldorf (EW 9594 R) Gestrichene Abflüge in Köln (15.08) Köln - Barcelona (EW 520)

Köln - Zürich (EW 764)

Köln - Split (EW 968)

Köln - Berlin (EW 012)

Köln - Wien (EW 756)

Köln - Lissabon (EW 602)

Köln - München (EW 080)

Köln - Catania (EW 816)

Köln - München (EW 086) Gestrichene Ankünfte in Köln (15.08) Zürich - Köln (EW 765)

Berlin - Köln (EW 013)

München - Köln (EW 081)

Wien - Köln (EW 757)

Split - Köln (EW 969)

Palma de Mallorca - Köln (EW 587)

Barcelona - Köln (EW 521)

Lissabon - Köln (EW 603)

Catania - Köln (EW 817) Verspätete Abflüge in Köln (15.08) Köln - Izmir (XQ 903)

Köln - Gazipasa (XC 1031)

Köln - Palma de Mallorca (DE 1538)

Köln - Palma de Mallorca (FR 7208)

Köln - London-Heathrow (BA 931)

Köln - Faro (FR 2658)

Köln - Bologna (FR 1602)

Köln - Palma de Mallorca (EW 590)

Köln - Palma de Mallorca (EW 592)

Köln - Palma de Mallorca (FR 7212)

Köln - Mailand-Bergamo (FR 5532)

Köln - Palma de Mallorca (FR 8662)

Köln - München (LH 1981)

Köln - Palma de Mallorca (FR 8662)

Köln - Manchester (FR 1592)

Köln - Porto (FR 9973)

Köln - München (LH 1983)

Köln - Dublin (FR 4500)

Köln - Palma de Mallorca (EW 582)

Köln - Rom-Fiumicino (FR 932) Verspätete Ankünfte in Köln (15.08) Palma de Mallorca - Köln (EW 579)

Tunis - Köln (EW 383)

Ankara - Köln (XC 1152)

München - Köln (LH 1972)

London-Heathrow - Köln (BA 930)

Palma de Mallorca - Köln (FR 7207)

London-Stansted - Köln (FR 2352)

Korfu - Köln (EW 615)

Ibiza - Köln (EW 545)

London-Heathrow - Köln (EW 461)

Barcelona - Köln (FR 2507)

Palma de Mallorca - Köln (EW 591)

Malta - Köln (FR 5206)

Nizza - Köln (EW 425)

Lanzarote - Köln (FR 473)

Bologna - Köln (FR 1603)

Berlin - Köln (EW 8070)

München - Köln (LH 1980)

Zadar - Köln (EW 975)

Kavala - Köln (EW 687)

Gazipasa - Köln (XC 1032)

Palma de Mallorca - Köln (FR 7211)

London-Heathrow - Köln (EW 465)

Faro - Köln (FR 2659)

Manchester - Köln (FR 1593)

München - Köln (LH 1982)

Palma de Mallorca - Köln (EW 583)

Palma de Mallorca - Köln (EW 593)

Palma de Mallorca - Köln (FR 8663)

Malaga - Köln (EW 535)

Varna - Köln (EW 119)

Varna - Köln (EW 119)

Istanbul - Köln (TK 1675) Mailand-Bergamo - Köln (FR 5531)

(RP)