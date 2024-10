Probleme bei der Flugsicherung Flüge in Düsseldorf und Köln/Bonn nach Störung annulliert

Am Flughafen Köln/Bonn sind wegen der technischen Störung bislang zwei Abflüge und eine Ankunft gestrichen worden. Dies teilte eine Flughafen-Sprecherin in Köln mit. Die am späten Vormittag aufgetretene Störung bei der DFS sei inzwischen „in Teilen behoben“, sagte sie am Mittag.