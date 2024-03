Ausstand des Sicherheitspersonal Unangekündigter Streik am Flughafen Düsseldorf - Flüge gestrichen

Ohne Vorwarnung gingen am Mittwochabend Beschäftigte an den Personal- und Warenkontrollen am Flughafen Köln/Bonn in den Ausstand, wie Verdi-Sekretär Özay Tarim berichtete. Damit werde insbesondere der Frachtverkehr an dem 24-Stunden-Flughafen empfindlich getroffen. Die Passagierflüge seien nicht betroffen. Dem Warnstreik, der bis 24 Uhr am Donnerstag dauern sollte, hätten sich Beschäftigte des Paketversenders UPS angeschlossen. Anders als in Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg sei jedoch der Passagierbereich nicht betroffen.