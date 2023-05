Strategie-Wechsel am Flughafen Düsseldorf „Werden wachsam verfolgen, ob es sich nicht um ein trojanisches Pferd handelt“

Nachdem der Flughafen Düsseldorf am späten Freitagnachmittag angekündigt hat, auf seine 2015 beantragte starke Expansion weitgehend zu verzichten, freuen sich zwar die Initiativen gegen Fluglärm aus dem Umland. Andererseits wollen sie sich nun anschauen, was der Airport unter dem angekündigten „smartem Wachstum“ versteht. Der neue Flughafenchef Lars Reledigx möchte zwar während der Sommermonate die Zahl der erlaubten Flüge nicht mehr über 131.000 hinaus erhöhen, verlangt aber in der Betriebsgenehmigung mehr Flexibilität bei der Nutzung der Start- und Landebahnen.