Ferienstart in NRW So ist die Lage am Düsseldorfer Flughafen am Samstagmorgen

Am Düsseldorfer Flughafen ist am Wochenende vor dem offiziellen Start der Osterferien am Montag von Hektik nichts zu spüren. Vor den Schaltern von Eurowings, die auch die meisten Fluggäste abzufertigen haben, gibt es an diesem Morgen längere Warteschlangen – aber nicht ungewöhnlich an einem Ferienwochenende. Die Maßnahmen des Airports, um chaotische Zustände wie in den vergangenen Jahren zu vermeiden, scheinen offenbar gegriffen zu haben. Auch in der Gepäckabfertigung scheint es zu funktionieren nach der Umstellung des Bereichs in der Nacht von Freitag auf Samstag. Denn ausgerechnet an einem der verkehrsträchtigsten Wochenenden des Jahres musste die Bodenabfertigung neu aufgestellt werden. Das am Düsseldorfer Airport größte Unternehmen in der Bodenabfertigung (Aviapartner) hatte zum 31. März 2023 seine Lizenz verloren. Die beiden neuen Lizenzinhaber, die Wisag Aviation Contracting Düsseldorf GmbH sowie der AAS Deutschland GmbH, mussten in der Nacht einziehen am Flughafen. „Die Umstellung hat offensichtlich gut geklappt, sonst hätten wir jetzt schon Probleme bei der Gepäckannahme“, sagt eine Mitarbeiterin an einem Check-in-Schalter. Schon am Freitag sind lange Warteschlangen am Düsseldorfer Airport ausgeblieben. Am Düsseldorfer Flughafen werden in den zweiwöchigen Osterferien knapp eine Millionen Reisende erwartet, in Köln/Bonn, dem zweitgrößten Airport des Landes sind es noch einmal knapp eine halbe Million. Die meisten fliegen nach Spanien, die Türkei und Italien. Nach Informationen unserer Redaktion aus Sicherheitskreisen wird am Samstag und Sonntag mit dem stärksten Reiseaufkommen an den Flughäfen gerechnet. Demnach wird es am Airport der Landeshauptstadt an beiden Tagen des Wochenendes ab fünf Uhr morgens richtig voll; in Köln/Bonn soll das am Samstag schon von null Uhr bis vier Uhr der Fall sein sowie wieder ab sieben Uhr morgens, und am Sonntag ab vier Uhr morgens.