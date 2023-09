Flughafen Düsseldorf Petition gegen Privatjets übergeben

Der Düsseldorfer Arzt Dominik Thoma hat für seine Petition gegen Privatjets am Flughafen mittlerweile 12.364 Unterschriften gesammelt. Am Dienstag hat er diese an Airport-Chef Lars Redeligx übergeben. Danach sprach Thoma von einem „konstruktiv geführten Gespräch“, indem die jeweiligen Argumente für und gegen die Nutzung kleiner Flugzeuge in der sogenannten Allgemeinem Luftfahrt ausgetauscht worden seien.