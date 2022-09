Noch vor Start der Herbstferien : Schon wieder Chaos am Düsseldorfer Flughafen

In der gesamten Halle stehen die Fluggäste am Donnerstagabend (22. September 2022) am Düsseldorfer Flughafen an, um auf den Sicherheitscheck zu warten. Foto: RP/Özay Tarim

Düsseldorf Es war zu befürchten und ist genau so gekommen: Wieder gibt es Chaos und lange Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen. Noch vor dem Start der Herbstferien geht die Personalnot der Dienstleister wieder zulasten der Fluggäste.

Mehrere hundert Meter Warteschlange, die komplette Eingangshalle voller Menschen und Fluggäste, die das Ende der Schlange gar nicht erst finden können – so sieht es am Donnerstagabend am Düsseldorfer Flughafen aus. Ein Fluggast berichtet von einer Wartezeit von eineinhalb Stunden – und das nur bis zum Sicherheitscheck. Für Verdi-Sekretär und Flughafenexperte Özay Tarim ist das so wenig überraschend wie gleich wohl erschütternd: „Das ist der absolute Wahnsinn, was hier passiert“, sagt er, „und alles geht zulasten der Mitarbeitenden und der Fluggäste.“