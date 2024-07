Sommerferien in NRW Diese Flüge fallen in Düsseldorf und Köln/Bonn aus oder sind verspätet

Düsseldorf · Die Sommerferien starten am 8. Juli offiziell. Fällt mein Flug aus oder ist er verspätet? So ist die Lage an den Flughäfen Düsseldorf und Köln in NRW.

08.07.2024 , 10:45 Uhr

Für viele Sommerferien-Urlauber heißt es aktuell: Sommer, Sonne, Strand. Doch um dahin zu gelangen, ist die Nutzung des Flugzeugs unabdingbar. Immer wieder kommt es jedoch zu Verspätungen und Ausfällen. Wir geben eine Übersicht: Wie ist die aktuelle Situation am Airport Düsseldorf sowie Köln/Bonn? Welche Flüge haben massive Verspätungen, welche wurden gestrichen? Ein Überblick: (Stand 8. Juli 2024, 10.45 Uhr) Gestrichene Abflüge in Düsseldorf Düsseldorf - Frankfurt/Deutschland (LH 073) Düsseldorf - Dresden/Deutschland (EW 9028) Düsseldorf - Pristina/Kosovo (JTK 2112) Gestrichene Ankünfte in Düsseldorf Dresden/Deutschland - Düsseldorf (EW 9029) Pristina/Kosovo - Düsseldorf (JTK 2111) Verspätete Abflüge in Düsseldorf Düsseldorf - Korfu/Griechenland (DE 1612) Düsseldorf - Las Palmas/Spanien (X3 2114) Verspätete Ankünfte in Düsseldorf Gestrichene Abflüge in Köln/Bonn Köln/Bonn - München (LH 1977) Gestrichene Ankünfte in Köln/Bonn München - Köln/Bonn (LH 1976) Verspätete Abflüge in Köln/Bonn Verspätete Ankünfte in Köln/Bonn Ankara - Köln/Bonn (PC 1681) Heraklion - Köln/Bonn (XR 1090) Istanbul - Köln/Bonn (VF 091) Istanbul - Köln/Bonn (PC 1011) Hier geht es zur Bilderstrecke: Chaos am Düsseldorfer Flughafen - ein Rückblick auf die letzten Jahre

