IT-Panne bei Eurowings in NRW Diese Flüge fallen in Düsseldorf und Köln/Bonn aus oder sind verspätet

Düsseldorf · Wegen einer großen IT-Panne stehen etliche Flughäfen still. Fällt mein Flug aus oder ist er verspätet? So ist die Lage an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn in NRW.

19.07.2024 , 10:39 Uhr

Die Fluggesellschaft Eurowings ist aktuell von einer IT-Störung betroffen. Aufgrund der Beeinträchtigungen sei im Tagesverlauf mit Verspätungen und Flugstreichungen zu rechnen, sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit seien die Check-In- und Boarding-Prozesse bei Eurowings beeinträchtigt. Ein Online-Check-In sei derzeit nicht möglich. Es werde mit Hochdruck an der Behebung der Störung gearbeitet. Reisende werden gebeten, sich über eurowings.com über den Status ihrer Flüge zu informieren. Die Webseite funktioniere weiterhin. Für viele Sommerferien-Urlauber heißt es aktuell: Sommer, Sonne, Strand. Doch um dahin zu gelangen, ist die Nutzung des Flugzeugs unabdingbar. Immer wieder kommt es jedoch zu Verspätungen und Ausfällen. Wir geben eine Übersicht: Wie ist die aktuelle Situation am Airport Düsseldorf sowie Köln/Bonn? Welche Flüge haben massive Verspätungen, welche wurden gestrichen? Ein Überblick: (Stand 19. Juli 2024, 10.40 Uhr) Gestrichene Abflüge in Düsseldorf Düsseldorf - Pristina/Kosovo (JTK 2512) Gestrichene Ankünfte in Düsseldorf Berlin/Deutschland - Düsseldorf (EW 9049)

Pristina/Kosovo - Düsseldorf (JTK 2511)

Düsseldorf - Izmir/Türkei (XQ 969)

Düsseldorf - Teneriffa/Spanien (DE 1428)

Kütahya/Türkei - Düsseldorf (XQ 1526)

Izmir/Türkei - Düsseldorf (XQ 968)

Birmingham/Großbritannien - Düsseldorf (EW 9337)

Zürich/Schweiz - Düsseldorf (EW 9763)

Mailand/Italien - Düsseldorf (EW 9827)

Palma De Mallorca/Spanien - Düsseldorf (X3 2313)

Ibiza/Spanien - Düsseldorf (X3 2915)

Verspätete Abflüge in Köln/Bonn Köln/Bonn - Zadar (FR 5286)

Köln/Bonn - Palma de Mallorca (DE1530)

Köln/Bonn - Palma de Mallorca (EW 592) Gestrichene Abflüge in Köln/Bonn Verspätete Ankünfte in Köln/Bonn Zürich - Köln/Bonn (EW 765)

Palma de Mallorca - Köln/Bonn (DE 1531)

Istanbul - Köln/Bonn (VF 091)

London-Heathrow - Köln/Bonn (EW 461)

Barcelona - Köln/Bonn (FR 2507)

Barcelona - Köln/Bonn (EW 521) Gestrichene Ankünfte in Köln/Bonn Berlin - Köln/Bonn (EW 013)

