Flughafen Düsseldorf „Im Gepäckbereich herrschte völliges Chaos“

Zwei Wochen vor Beginn der Schulferien in NRW am 6. Juli zeigt sich am Flughafen Düsseldorf erneut, wie fragil das Luftverkehrsystem aufgebaut ist. Am größten Flughafen des Landes warteten in der Nacht zu Sonntag viele hundert Passagiere sehr lange, teilweise bis nach zwei Uhr morgens, bis sie ihre Koffer bekamen. „Im Gepäckbereich herrschte völliges Chaos“, berichtet ein Reisender. „An fünf oder sechs Gepäckbändern standen die entnervten Passagiere“, ergänzt er. Es habe Gerüchte gegeben, dass überhaupt keine Koffer mehr ausgeladen werde; er selber habe sich dann um 1.35 Uhr gefreut, als das Gepäckband endlich angelaufen sei, berichtet der aus Portugal gekommene Mann. „Wir hatten ja zeitweise überlegt, ohne Gepäck abzufahren, aber das Risiko eines Verlustes war uns dann doch zu hoch“, meint er. Sicherheitskräfte hätten berichtet, dass es häufig zu Chaos im Gepäckbereich komme. Unserer Redaktion liegen Fotos vor, die zeigen ,wie um 1.35 Uhr noch massenhaft Reisende auf ihr Gepäck warteten.