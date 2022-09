Rushhour zum Ferienstart : Wann es am Düsseldorfer Flughafen besonders voll ist

Düsseldorf Der Flugverkehr am Düsseldorfer Flughafen ist nicht gleichmäßig über den Tag verteilt, sondern drängelt sich zu bestimmten Spitzenzeiten. Wann es in den Herbstferien besonders hoch hergeht und ob das Niveau von 2019 schon wieder erreicht ist.

Wie mache ich Passagieren Druck? Indem ich die angekündigte Startzeit einige Minuten vor sechs Uhr festlege, obwohl in Düsseldorf sowieso kein Jet vor sechs Uhr abheben darf. So machen es Condor und Tuifly mit fünf Jets am nächsten Samstag, die nach Korfu, Heraklion in Griechenland sowie dreimal nach Mallorca starten. Das zeigt, wie eng es am Samstag zum Start der NRW-Schulferien in Düsseldorf zugehen wird. Insgesamt werden in der ersten Stunde bis 6.59 Uhr 38 Jets starten, ergibt sich beim Auslesen des digital aufrufbaren Flugplanes. Bei 200 Passagieren pro Maschine müssten also knapp 8000 Menschen vor 5.30 Uhr die Sicherheitskontrollen durchlaufen haben, wenn man grob kalkuliert.

Die Frühstarterwelle zeigt, dass die Flughäfen ihren Verkehr keineswegs gleich verteilt über den Tag steuern. Am frühen Morgen werden bei hoher Nachfrage erst einmal so viele Jets wie möglich auf die Reise geschickt, damit diese dann wiederum so schnell wie es geht zurückkehren können.

So läuft es auch an den Ferientagen. In der zweiten Abflugstunde ab sieben Uhr starten am Samstag dann 28 Jets in Düsseldorf, nur noch neun sind es bis neun Uhr, doch 14 bis 16 Maschinen heben jeweils in den drei Stunden zwischen neun Uhr und 12 Uhr mittags ab.

Drei weitere wahrscheinliche Lastspitzen lassen sich für Samstag schon erkennen: Zwischen 12 Uhr und 12.59 Uhr starten 22 Flugzeuge. In der Stunde nach 14 Uhr sind es 16 Stück. Aber 21 Stück starten dann in den 60 Minuten ab 15 Uhr. „Eine Nachmittagswelle ist häufig zu registrieren“, sagt dazu Verdi-Sekretär Ozay Tarim, „gerade nach Messen tummeln sich dann die Leute in der Woche, aber auch im Ferienverkehr kommt es nachmittags oft zu einem neuen Hoch.“

Insgesamt liegt das Passagieraufkommen in den Herbstferien 39 Prozent höher als der Wert der Ferien vor einem Jahr, aber nur auf 76 Prozent des Niveaus aus 2019 vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Doch zu Spitzenzeiten seien die Reisezahlen „bereits auf Vorkrisenniveau“, erklärt der Airport.

Den Spitzenzeiten stehen auch verkehrsarme Stunden gegenüber: Ab 17 Uhr werden nach dem bisherigen Flugplan am Samstag jede Stunde maximal zehn startende Jets erwartet, was bei Verspätungen im Laufe des Tages allerdings stark zunehmen könnte. „Der Luftverkehr ist ein kompliziertes System“, sagt der Hamburger Unternehmensberater Gerald Wissel, „aber eine Verzögerung bei einem Flug kann dann schnell Folgen für andere Verbindungen haben, weil der eingeplante Jet zu spät ankommt.“