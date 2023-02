Joboffensive am Düsseldorfer Flughafen Beschäftigte von Aviapartner sollen Angebot erhalten haben

Düsseldorf · Für alle Partner und Akteure am Standort stehe nun fest, dass alle drei Lizenznehmer für die Bodenverkehrsdienste den bereits am Flughafen in der Gepäck- und Flugzeugabfertigung bei Aviapartner Beschäftigten Arbeitsplätze anbieten. Das teilte der Flughafen mit.

03.02.2023, 18:49 Uhr

Den Beschäftigen von Aviapartner soll ein Angebot gemacht worden sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Roberto Pfeil