Chaos am Düsseldorfer Flughafen Lange Wartezeiten an Gepäckbändern am Flughafen

Der Start der Herbstferien hat am Wochenende für einen Urlauber-Rekord am Düsseldorfer Flughafen gesorgt – und auch für viel Chaos. So berichtet Norbert W. von seiner Heimreise aus Ibiza am späten Samstagabend: Um 23 Uhr seien er und seine Ehefrau in Düsseldorf gelandet. „Wir liefen an circa 20 Gepäckbändern vorbei, um die sich Scharen von Menschen gesammelt hatten. An fast jedem Gepäckband gab es lautstarke Diskussionen.“ Kein Gepäckband habe sich bewegt. Mit dabei war auch der Hund des Ehepaars in einer Flugbox. Dieser sollte am Sperrgepäckschalter ankommen. „Da wir unserem Hund einen Apple AirTag für die Ortung an sein Halsband gemacht hatten, sahen wir, dass er nach eineinhalb Stunden immer noch im Flugzeug saß.“