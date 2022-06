Chaos am Düsseldorfer Flughafen : Zahlreiche Flüge gestrichen – diese Verbindungen sind betroffen

Foto: dpa/Henning Kaiser 29 Bilder Chaos am Düsseldorfer Flughafen - ein Rückblick auf die letzten Jahre

Düsseldorf Chaotische Zustände am Flughafen Düsseldorf: Weil das Personal fehlt, kommt es nicht nur zu erheblichen Verzögerungen am Check-in und an den Sicherheitskontrollen - zahlreiche Flüge fallen ganz aus. Welche Flüge aktuell betroffen sind, zeigt unser Überblick.

Am Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorfer Flughafen kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu extremen Verzögerungen. Passagiere warteten Stunden an der Sicherheitskontrolle, Flüge verspäteten sich oder fielen ganz aus. Dabei kam es teils zu tumultartigen Szenen, die Bundespolizei musste einschreiten.

Grund für die chaotischen Zustände ist der akute Personalmangel bei den Fluggesellschaften – und viele Krankmeldungen. In den NRW-Sommerferien könnte sich die Lage noch einmal zuspitzen: „Es werden unendlich viele Familien mit Kindern da sein, die nach zwei Jahren Pandemie wieder einen großen Urlaub machen. Und wir werden deshalb viele weinende und schreiende Kinder sehen und hören. Das ist für mich definitiv sicher“, sagt ein Check-in-Mitarbeiter.

Wie ist die aktuelle Situation am Flughafen Düsseldorf? Welche Flüge haben massive Verspätungen, welche wurden gestrichen? Ein Überblick (Stand: 24. Juni, 9:30 Uhr)

Gestrichene Abflüge in Düsseldorf (24. Juni):

Düsseldorf - Frankfurt (LH079)

Düsseldorf - Tirana (ZB 5002)

Düsseldorf - Dublin (EI 693)

Düsseldorf - Danzig (EW 9736)

Düsseldorf - Newcastle (EW 9338)

Düsseldorf - Antalya (XQ 189)

Düsseldorf - Wien (OS 154)

Düsseldorf - Split (EW 9960)

Düsseldorf - Frankfurt (LH 085)

Düsseldorf - London-City (BA 3276)

Düsseldorf - Genf (EW 9748)

Düsseldorf - Dresden (EW 9022)

Gestrichene Landungen in Düsseldorf (24. Juni):

Dublin - Düsseldorf (EI 692)

Antalya - Düsseldorf (XQ 280)

Wien - Düsseldorf (OS 153)

London-City - Düsseldorf (BA 3275)

Frankfurt - Düsseldorf (LH 082)

Danzig - Düsseldorf (EW 9737)

Newcastle - Düsseldorf (EW 9339)

Berlin-Brandenburg - Düsseldorf (EW 8046)

Split - Düsseldorf (EW 9961)

(bsch/boot)