Am Düsseldorfer Flughafen entdeckt : Fluggast schmuggelt Gold in Krippenfiguren

Düsseldorf Ein Reisender aus dem Libanon wollte die Anmeldepflicht umgehen. Der Zoll am Düsseldorfer Flughafen entdeckte das Edelmetall in einem kreativen Versteck.

Das Röntgengerät, mit dem der Zoll routinemäßig Gepäckstücke durchleuchtet, zeigte die Schmuckstücke eindeutig an. Bloß im Koffer eines 54-Jährigen, der in Duisburg lebt und am Donnerstag mit einem Flieger aus dem Libanon in Düsseldorf gelandet war, glitzerte erst mal gar nichts. Neben Kleidungsstücken fanden sich darin nur Figuren einer Weihnachtskrippe: drei Kamele, drei Könige, ein Ochse und ein Esel, dazu eine solarbetriebene Lampe.