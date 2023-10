Technische Probleme Flieger aus Düsseldorf landet in Hannover statt auf Gran Canaria

Wie in der App „Plane Finder“ zu sehen ist, lief der Flug zunächst offenbar normal. Doch gegen 14.45 Uhr in Höhe der nordspanischen Stadt Burgos tauchten dann wohl Probleme auf, die Maschine drehte dort um und flog zurück in Richtung Deutschland. „T-Online“ berichtet unter Berufung auf das Portal „Aerotelegraph“, die Piloten hätten eine unbekannte Vibration im Cockpit festgestellt. Gegen 16.19 Uhr passierte der Flug seinen Ausgangsort Düsseldorf in westlicher Richtung und steuerte auf die niedersächsische Landeshauptstadt zu. Um 16.50 Uhr ist die Maschine dann in Hannover gelandet.