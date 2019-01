Kritik an Airlines: Streik an NRW-Flughäfen traf Umsteiger am härtesten

Streik an NRW-Flughäfen traf Umsteiger am härtesten

Düsseldorf Trotz des Streiks des Sicherheitspersonals blieb am Donnerstag das große Chaos an den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn aus. Die meisten Flüge waren gestrichen worden, entsprechend weniger Passagiere kamen. Die Airlines verzichteten darauf, gestrandete Passagiere mit leeren Jets abzuholen.

Der Streik des Sicherheitspersonals hat am Donnerstag den Flugverkehr an den Airports Düsseldorf und Köln-Bonn wie erwartet zu großen Teilen lahmgelegt. Tausende wartende Menschen gab es jedoch nicht, da jeweils rund zwei Drittel der Flüge gestrichen worden waren - entsprechend weniger Reisende kamen. Außerdem funktionierten zumindest in Düsseldorf die Sicherheitskontrollen besser als befürchtet.

Vor allem Betroffene des Streiks waren aus Übersee anreisende Umsteiger in Düsseldorf. So warteten um elf Uhr früh am Eurowings-Schalter weit mehr als 100 Passagiere in einer Schlange darauf, irgendwie noch an ihr Reiseziel zu kommen. Ein mit Eurowings aus Kuba eingeflogener Österreicher musste via Hamburg nach Wien fliegen - vier Stunden Verzögerung.