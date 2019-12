Passagier-Rekord : Flughafen Düsseldorfer knackt erstmals 25-Millionen-Marke

Ein startendes Flugzeug am Flughafen Düsseldorf. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Noch nie sind so viele Passagiere von und nach Düsseldorf geflogen wie in diesem Jahr. Bis Ende Dezember erwartet der Flughafen rund 25,5 Millionen Passagiere. Das sind etwa 900.000 Menschen mehr als im bisherigen Rekordjahr 2017.

Damit endet das Jahr 2019 für den Düsseldorfer Flughafen mit einem Rekord. Eine Entwicklung, die Airport-Chef Thomas Schnalke natürlich freut: „Das zeigt, dass das Mobilitätsbedürfnis der Menschen in unserer Region ungebrochen hoch ist und Düsseldorf als Flughafenstandort weiterhin eine enorme Attraktivität ausstrahlt.“

Am Freitag überraschte der Flughafen den 25-millionsten Fluggast: Susanne Birkenstock, die mit Ehemann Sandor und den Kindern Leonie und Ben aus dem rheinland-pfälzischen Kobern-Gondorf angereist war. Sie waren auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub nach Fuerteventura. Als Jubiläumspassagierin bekam sie einen Gutschein für eine VIP-Abfertigung in Düsseldorf sowie einen Reisegutschein überreicht.