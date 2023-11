Besucher enttäuscht Düsseldorfer Flughafen verrammelt Zugang zur Besucherterrasse

Die Terrasse war Anfang März 2020 geschlossen worden, weil man das Dach von Terminal B abdichten wollte. Damals ging man von drei Monaten Pause aus. Tage später brach auch in Deutschland Corona aus, damit war die Terrasse erst mal auf unbestimmte Zeit dicht. Als der Flughafenbetrieb wieder Fahrt aufnahm, kam es an den Sicherheitskontrollen zu chaotischen Zuständen – für die vorgeschriebenen Kontrollen am Eingang der Besucherterrasse (die an den Luftsicherheitsbereich grenzt) war kein Personal da. Damit wurde die Terrasse zu einem „Lost Place“, der langsam Moos ansetzte.