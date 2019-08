Düsseldorfer Flughafen : Passagiere kamen ohne Kontrolle zu den Gepäckbändern

Passagiere ziehen Gepäck am Düsseldorfer Flughafen. (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Ein Mann aus Düsseldorf und seine Freundin kamen am Wochenende ohne irgendeine Kontrolle von Bordkarte oder Ausweis in den Passagierbereich des Düsseldorfer Flughafens. Gibt es eine Sicherheitslücke am Airport?

Das, was er am Wochenende am Flughafen erlebte, lässt Mathias Hajek keine Ruhe. „Ohne eine Kontrolle von Bordkarte oder Ausweis kamen meine Freundin und ich aus dem für alle offenen Bereich des Düsseldorfer Airports dorthin, wo sich sonst nur kontrollierte Passagiere aufhalten dürfen“, sagt er.

Was genau war passiert? „Wir kamen aus Malta, mussten in München umsteigen. Die Zeit war knapp und unser Koffer blieb in München“, berichtet er. In Düsseldorf sagte man dem Paar, es solle auf den nächsten Flieger aus München warten und sich dann erneut zum Gepäckband begeben. „Wir gingen zu der Tür, durch die wir in die geschlossene Zone gelangen sollten“, sagt der Urlauber. Dort hätten schon andere Passagiere gewartet. „Einer von denen klingelte, es summte, die Türe öffnete sich“, so Hajek weiter. Seine Freundin und er hätten sich einfach angeschlossen. „Da fragen wir uns, ob der Airport wirklich sicher ist.“