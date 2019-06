Am Düsseldorfer Flughafen : Zug bleibt in Hitze liegen - Feuerwehr versorgt Passagiere

Zug bleibt in Hitze liegen - Feuerwehr versorgt Passagiere

Am Düsseldorfer Flughafen

Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr stehen mit Blaulicht vor dem Bahnhof am Flughafen Düsseldorf. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Ein RE in Düsseldorf musste auf freier Strecke warten – mit ausgefallener Klimaanlage. Die Feuerwehr versorgte die Fahrgäste am Flughafen-Fernbahnhof.

Weil mitten in der größten Hitze die Klimaanlagen in zwei Regionalzügen gestört waren, hat die Deutsche Bahn am späten Dienstagnachmittag Rettungskräfte zum Düsseldorfer Flughafen-Bahnhof gerufen. „Wir hatten selbst die Rettungskräfte informiert“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Außerdem sollte Wasser für die Betroffenen bereitgestellt werden.