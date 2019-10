Airport Düsseldorf : Zoll kontrolliert Systemgastronomie am Flughafen

Düsseldorf Der Zoll kontrollierte am Düsseldorfer Airport mehrere Systemgastronomien.

Am Flughafen Düsseldorf hat es am Freitag einen Großeinsatz des Zolls gegeben. Von 10.30 Uhr bis 14 Uhr seien 30 Beamte im Einsatz gewesen, sagte Fabian Pflanz, Pressesprecher des Zolls. Dabei wurden mehr als zehn systemgastronomische Betriebe kontrolliert, in- und außerhalb des Sicherheitsbereiches. „Das war eine reine Routinekontrolle“, so Pflanz. Die Zollbeamten prüften, ob Fälle von Schwarzarbeit vorliegen. Außerdem kontrollierten die Zollbeamten, ob bei den Systemgastronomien Verstöße gegen das Mindestlohngesetz vorliegen. „Wir haben sehr viele Zeugen aufgenommen“, so Fabian Pflanz. Die Ergebnisse des Einsatzes werden Anfang nächster Woche bekanntgegeben.