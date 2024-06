Am Zoll in Düsseldorf aufgeflogen Mann hatte mehr als 12.000 Zigaretten im Gepäck

Eingereist war der in Gronau im westlichen Münsterland lebende Mann aus der türkischen Hauptstadt Ankara. Beim Zoll nutzte er am Dienstag den grünen Ausgang und gab damit an, keine anmeldepflichtigen Waren im Gepäck zu haben. Zöllner baten ihn daraufhin zum Röntgen seines Koffers und sahen so den Inhalt des Gepäckstücks: Neben einem einzigen Pullover war dieses voll mit Zigaretten. Die wenigen privaten Reiseutensilien befanden sich im Handgepäck.