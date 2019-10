Flughafen Düsseldorf : Weniger nächtliche Starts- und Landungen

Ein Airbus A320 der Lufthansa bei der Landung am Flughafen Düsseldorf.

Düsseldorf Die Zahl der nächtlichen Starts- und Landungen am Flughafen Düsseldorf ist trotz des gestiegenen Verkehrsaufkommens zurückgegangen.

Dieser positive Trend zeige sich bereits seit November 2018. „Während im Zeitraum 1. November 2017 bis 30. September 2018 noch 2220 der späten Starts und Landungen von den Fluggesellschaften durchgeführt wurden, ist die Zahl der späten Flüge in diesem Jahr um 33,8 Prozent auf 1470 gesunken“, sagte ein Sprecher des Flughafens. Gleichzeitig sei im selben Zeitraum die Anzahl der Flugbewegungen im gewerblichen Verkehr in Düsseldorf um rund 9,5 Prozent auf 199.773 gestiegen.

Am Düsseldorfer Flughafen gilt in den Nachtstunden eine Flugbeschränkung. Maschinen dürfen planmäßig bis 22 Uhr starten und bis 23 Uhr landen. Verspätete Maschinen dürfen noch bis 23.30 Uhr landen, die sogenannten Homebase-Carrier mit Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf sogar bis 24 Uhr, sofern sich die Verzögerung nicht aus der Flugplangestaltung ergibt.