Kostenpflichtiger Inhalt: Gepäckchaos am Flughafen Düsseldorf : „Manche werden ihre Koffer erst in drei Tagen bekommen“

Düsseldorf Rund 2500 Koffer stehen am Mittwoch herrenlos am Düsseldorfer Flughafen. Wegen einer Störung der Gepäckabfertigung mussten die Passagiere ohne sie fliegen. Was müssen Betroffene nun tun?