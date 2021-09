Flughafen Düsseldorf : Urlaubsreise nach Griechenland endet in der Zelle

Urlaubsreise nach Griechenland endet in der Zelle

Düsseldorf Eigentlich wollte der 52-Jährige vom Düsseldorfer Flughafen aus nach Griechenland in den Urlaub fliegen. Doch stattdessen endete die Reise kurz vor den Flugzeugtüren - und führte dann direkt in eine Zelle. Der Grund sind fehlende 850.000 Euro.

Die Reise geplante Reise eines Mannes nach Kalamata in Griechenland endete am Dienstagmorgen vorzeitig am Flughafen Düsseldorf. Beamten der Bundespolizei kontrollierten ihn im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle des Fluges.