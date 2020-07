Kostenpflichtiger Inhalt: Urlaub in der Corona-Krise : So lief die erste Ferienhälfte am Düsseldorfer Flughafen

Fluggäste mit Masken warten Ende Juni am Düsseldorfer Flughafen vor einem Check-In-Schalter. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Am Düsseldorfer Flughafen war in den ersten drei Wochen der Sommerferien ein Viertel der Passagiere des Vorjahres unterwegs. Die Airlines steuern bald wieder neue Ziele an. Bei Flügen nach Italien wird Fieber gemessen.