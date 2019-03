Übung in Düsseldorf: Flughafen probt Ernstfall mit simuliertem Absturz

Übung in Düsseldorf

Düsseldorf Mit einem simulierten Absturz eines Hubschraubers auf eine Linienmaschine hat der Düsseldorfer Flughafen am Samstag einen Katastrophenfall geprobt. 350 Rettungs- und Einsatzkräfte nahmen an der Übung „Tango 2019“ teil.

Samstags gibt es in Düsseldorf rund 430 Starts und Landungen. Fluggäste wurden über Durchsagen informiert, dass das Katastrophenszenario auf dem Rollfeld nur eine Übung sei. Der Flugverkehr lief normal weiter. Auch die Crews und Passagiere der ankommenden und abfliegenden Maschinen wurden von dem Trainingsgeschehen ins Bild gesetzt.

Dabei simulierte das Übungsteam, wie ein Flugzeug zur Startbahn rollt, als plötzlich ein überfliegender Hubschrauber wegen eines defekten Heckrotors ins Trudeln gerät und gegen die Maschine prallt. 20 Meter weiter stürzt er ab und fängt Feuer. Es gibt Tote und Verletzte. Retter sind wenig später an der Unfallstelle, bekämpfen den Brand, bergen die Opfer und versorgen sie. Helfer kümmern sich auch um Zeugen, die unter Schock stehen. Schauspieler mimten Passagiere, Verletzte, Traumatisierte und Angehörige.

Terror-Verdächtige sollen IS nahestehen und Anschläge geplant haben

Festnahmen auch in Düsseldorf

Festnahmen auch in Düsseldorf : Terror-Verdächtige sollen IS nahestehen und Anschläge geplant haben

Terror-Verdächtige sollen IS nahestehen und Anschläge geplant haben

Festnahmen auch in Düsseldorf

Festnahmen auch in Düsseldorf : Terror-Verdächtige sollen IS nahestehen und Anschläge geplant haben

Weniger Passagiere am Düsseldorfer Flughafen

Nach Air-Berlin-Pleite : Weniger Passagiere am Düsseldorfer Flughafen

Mit der Übung sollten die Gefahrenabwehrpläne des Flughafens überprüft werden. „Alles ist wie geplant verlaufen. Die Auswertung wird zeigen, was gut war und was noch verbessert werden muss“, sagte Flughafensprecher Thomas Kötter am Samstag.