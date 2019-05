Luftverkehr : SunExpress drittstärkster Ferienflieger ab Düsseldorf

Ein Flugzeug startet am Flughafen Düsseldorf vor der untergehenden Sonne. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Die Fluggesellschaft bietet im Sommer noch mehr Flugverbindungen ab Düsseldorf an. Insgesamt steuert SunExpress jetzt 27 Ziele in aller Welt von der Landeshauptstadt aus an.

Die türkische Fluggesellschaft SunExpress baut ihr Angebot von Verbindungen am Düsseldorfer Flughafen deutlich aus. Für den Sommer sind 20 Prozent mehr Kapazitäten und mehrere neue Ziele geplant, wie der Ferienflieger mitteilte. Insgesamt sollen damit in der Sommersaison 1,2 Millionen Sitzplätze bei den Flügen der Airline zur Verfügung stehen. Damit avanciere SunExpress – ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines – zur Nummer drei der Ferienfluggesellschaften am Düsseldorfer Flughafen, hieß es.

Insgesamt werden aus der NRW-Landeshauptstadt 27 Ziele in sieben Ländern angesteuert. Neu darunter ist etwa die libanesische Hauptstadt Beirut, die zweimal wöchentlich, jeweils montags und freitags, bedient werden soll. Erstmals wird es zudem Direktflüge ins nordirakische Erbil geben, die jeden Freitag starten. Zielgruppe sei hier die irakische Community, die auf diese Weise Familie und Freunde in der Heimat besuchen kann.

Foto: Thorsten Breitkopf

Als Türkei-Experte nimmt die Fluggesellschaft zudem weitere Verbindungen dorthin auf – teils zu klassischen Ferienzielen des Landes, teils ebenfalls vornehmlich als Möglichkeit für Familienbesuche. Es gibt künftig etwa Direktflüge nach Kütahya und nach Malatya (Ostanatolien), außerdem werden deutlich mehr Reisemöglichkeiten in die Hauptstadt Ankara sowie nach Diyarbakir, Konya und Samsun angeboten. Izmir an der türkischen Ägäis wird bis zu dreimal täglich ab Düsseldorf angeflogen, Antalya bis zu sechsmal am Tag, einmal in der Woche geht es nach Alanya. Weitere Sommerziele des Unternehmens werden Ägypten (Hurghada), Bulgarien (Varna, Burgas) und Griechenland (Heraklion) sein.