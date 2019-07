Nach Umbau der Geschäftsführung : Flughafen Düsseldorf sucht einen neuen Finanzchef

Düsseldorf Thomas Schnalke wurde zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt und leitet das operative Geschäft. Der kaufmännische Geschäftsführer Martin Kirchner-Anzinger hat das Unternehmen bereits verlassen.

Der Aufsichtsrat hat dem zugestimmt, der Vorsitzende Rolf Pohlig dankte Kirchner-Anzinger „für seine erfolgreiche und wertvolle Arbeit in den vergangenen drei Jahren“.

So weit die offizielle Version. Aus Kreisen des Aufsichtsrats ist zu hören, es habe Unstimmigkeiten gegeben, es sei Kritik an der Leistung des Finanzchefs aufgekommen. Kirchner-Anzinger habe zu wenig entschieden.

Vom Flughafen heißt es dagegen, der Abgang des Managers habe „in Teilen auch mit Veränderungen in der Aufgabenverteilung innerhalb der Geschäftsführung zu tun“. Dahinter steckt der Zuschnitt des operativen Geschäfts auf Flughafen-Chef Thomas Schnalke, in dessen Zug Kirchner-Anzinger Zuständigkeiten abgeben musste.

Die Personalie ist auch politisch brisant, denn Kirchner-Anzinger ist ein alter Bekannter von Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der Manager arbeitete bei der Treuhandanstalt in Berlin, die er 1994 verließ, das Jahr, in dem Geisel dort anfing. Der heutige OB hatte ihn bereits 1992 kennengelernt. Als Geisel in Harvard studierte, führte er im Rahmen einer Arbeit über die Treuhand ein Interview mit Kirchner-Anzinger.