Parken am Flughafen Düsseldorf : Stadt sperrt Parkplatz an der Theodorstraße

Auf dieser Fläche an der Theodorstraße in Rath vermietete ein Unternehmen bis Montag Parkplätze, obwohl es dafür keine Genehmigung hatte. Jetzt schritt die Stadt ein und sperrte das Grundstück ab. Foto: Alexander Esch

Düsseldorf Mit einem Großaufgebot aus Ordnungsamt und Polizei ist die Stadt Düsseldorf am Montag gegen eine Parkfirma vorgegangen. Flugreisende, die Plätze an der Theodorstraße in Rath gebucht hatten, erlebten eine böse Überraschung.