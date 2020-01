Neujahrsempfang 2020 : Flughafen will klimafreundlicher werden

Düsseldorf Rund 800 Gäste feierten am Airport, der 2019 ein Rekordjahr hatte.

Oberbürgermeister Thomas Geisel nannte den Airport „Nordrhein-Westfalens Tor zur Welt und wichtige Säule der wirtschaftlichen Prosperität der gesamten Region“. 54.000 Arbeitsplätze hingen von ihm ab: „Ob Privatpersonen oder Geschäftsreisende aus dem In- und Ausland – unsere mobile Gesellschaft braucht leistungsfähige Flughäfen wie unseren.“ Für die ausländischen Unternehmen und Investoren in der Region sei das ein bedeutsamer Standortfaktor.