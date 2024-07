Nach jüngsten Klimakleber-Aktionen Wie sicher ist der Flughafen Düsseldorf?

Mit einer Klebeaktion auf den Landebahnen hatten Klima-Demonstranten am Donnerstag den Betrieb am Frankfurter Flughafen für Stunden lahmgelegt. Ähnliche Aktionen der Gruppe „Letzte Generation“ hatte es bereits am Mittwoch an den Airports in Köln/Bonn, London oder Oslo gegeben. Vor einem Jahr hatten Klima-Aktivisten auch am Düsseldorfer Flughafen den Stacheldraht über einem Zaun durchgeschnitten und sich auf dem Rollfeld festgeklebt. Die Folge waren damals ebenfalls gravierende Flugausfälle und -verspätungen.