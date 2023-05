Airport Düsseldorf Wie der Flughafen den Verkehr von Privatjets einschränken will

Unterm Strich können mit der Verteilung in Düsseldorf mehr Passagiere befördert werden. Denn das Verhältnis von Reisendem pro Flug ist in der Allgemeinen Luftfahrt sehr niedrig. Der Flughafen teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit: Bei 5980 Flügen in den sechs verkehrsreichsten Monaten waren 2019 lediglich 8600 Passagiere in der Luft. Eine Erklärung: Allein 1430 Überführungsflüge waren darunter, auch Schul- und Trainingsflüge sowie Probe- und Werkstattflüge finden ohne Passagiere statt. Aber auch die Quote von Flugzeug zu Insasse bei den Privat- und Geschäftsflügen ist nicht viel besser: Bei 3820 von diesen in den sechs verkehrsreichsten Monaten waren 2019 laut Flughafen nur knapp 8000 Passagiere dabei. Da dadurch der Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen pro Kopf extrem steigt, waren die Privatjets zuletzt zur Angriffsfläche der Kommunalpolitik geworden. Der Stadtrat hatte sogar mehrheitlich beschlossen, ohne CDU und FDP, dass der von der Schweizer Firma Jet Aviation betriebene Executive Terminal zur Abwicklung des Verkehrs mit kleinen Flugzeugen aufgegeben werden soll. Zumindest sollten die städtischen Vertreter des Aufsichtsrat darauf hinwirken, den ins operative Geschäft kann der Aufsichtsrat nicht eingreifen. Zudem gehört der Stadt nur die Hälfte des Flughafens, die andere Hälfte der Airport Partners GmbH.