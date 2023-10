Reisende aus Israel landen in Düsseldorf „Die letzten Tage waren schlimm“

Applaus gab es von Wartenden, als sie den serbisch-orthodoxen Priester Danilo Radmilovic sahen. Kostenpflichtiger Inhalt Der Düsseldorfer war mit einer 40-köpfigen Gruppe auf Pilgerreise in Israel gewesen. „Wir waren einfach nur froh, dass er da war“, sagte Monika Savic. „Er hatte alles im Griff und hat den Rückflug organisiert.“ Savic gehörte zu den 38 Menschen der Gruppe, die am Donnerstag in Düsseldorf landeten. Zwei der Pilger aus Serbien waren zurück nach Belgrad geflogen. „Wir haben gesagt; wir fliegen entweder alle oder keiner“, so Savic. In Israel habe sie absichtlich keine Nachrichten mit den Schreckensmeldungen gehört. „Uns wird jetzt erst so richtig bewusst, in was für einer Gefahr wir waren“, sagte sie. „Wir hatten Glück.“