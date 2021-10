Suche nach Passagierin : Flugsteig A am Flughafen Düsseldorf nach Alarm zeitweise geräumt

Düsseldorf Eine Passagierin hatte einen positiven Sprengstofftest, ging aber trotzdem einfach weiter. Die Bundespolizei startete eine umfassende Suche nach der Frau – sogar in wartenden Flugzeugen.

Der Flugsteig A am Düsseldorfer Flughafen ist am Donnerstag nach einem Alarm zeitweise geräumt worden. Eine Passagierin hatte an der Sicherheitskontrolle einen so genannten Rot-Alarm ausgelöst, wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte. Das bedeutet, dass ein Wischtest auf Sprengstoff positiv ausfiel. Trotz entgegengesetzter Aufforderung habe die Frau aber nicht gewartet, sondern sei weitergegangen und dann nicht mehr aufzufinden gewesen.