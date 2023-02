Einsatz in Düsseldorf Polizei untersucht verdächtiges Fahrzeug am Flughafen

Düsseldorf · Die Polizei ist am späten Sonntagnachmittag zu einem Einsatz an den Airport Düsseldorf gerufen worden. In einem Parkhaus wurde ein verdächtiges Fahrzeug untersucht. Aktuell (Stand 21.45 Uhr) sind die Zufahrten zum Abflug- und Ankunftsbereich gesperrt.

12.02.2023, 21:53 Uhr

Der Schriftzug «Polizei» ist auf einem Polizeiauto zu sehen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Am Düsseldorfer Flughafen hat es am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Nach Informationen unserer Redaktion waren Teile eines Parkhauses vor dem Terminal von der Polizei abgesperrt worden. Mannschaftswagen der Polizei standen auf den Straßen vor dem Parkhaus. „Wir haben Hinweise erhalten auf ein verdächtiges Fahrzeug in einem Parkhaus", bestätigte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei. „Dabei handelte es sich um das Parkhaus P2", sagte der Polizeisprecher weiter. Um was es sich dabei für Hinweise handelte und woher sie kamen, sagte die Polizei nicht. „Wir haben die Hinweise aber ernst genommen, weil der Flughafen ein sensibler Sicherheitsbereich ist. Entschärfer von uns sind auch da", so der Sprecher weiter. Über Facebook und Twitter machte die Polizei Düsseldorf auf die Lage aufmerksam: „Aufgrund eines Polizeieinsatzes sind die Zufahrten Richtung Abflug und Ankunft derzeit gesperrt. Bitte berücksichtigt das bei eurer Anreise." Und auch der Flughafen wies auf seiner Homepage auf die Situation hin. Die Polizei wurde demnach am späten Nachmittag informiert – etwa zwischen 17 und 17.30 Uhr. Der Einsatz dauerte am Sonntagabend um 21.50 Uhr noch an.

(csh)