Düsseldorfer Flughafen : Passagiere kamen ohne Kontrolle zu den Gepäckbändern

Düsseldorf Ein Mann aus Düsseldorf und seine Freundin kamen am Wochenende ohne irgendeine Kontrolle von Bordkarte oder Ausweis in den Passagierbereich des Düsseldorfer Flughafens. Gibt es eine Sicherheitslücke am Airport?